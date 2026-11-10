Teresa Manzo, l'ex deputata M5s indagata per corruzione

Dalle gaffe in aula a Montecitorio all'indagine per corruzione: l'ex grillina Teresa Manzo è nei guai. L'ex deputata del Movimento 5 Stelle si era resa protagonista in passato di battaglie in cui decantava umiltà e voleva combattere la casta. Adesso, invece, dovrà difendersi nell'ambito dell'inchiesta che la vede indagata per l'appoggio politico per una nomina di un posto di lavoro al compagno, Alessandro Martino. Come detto, la trentanovenne si era resa protagonista di gaffe, svivoloni linguistici e metafore ardite mentre era deputata. Particolarmente interessante il primo intervento a Montecitorio nel 2019, in cui tuonava in difesa della manovra di Giuseppe Conte.

"Qui è un pupularsi di opinionisti“, “Incassano il vitalizio a sbaffo”, ma anche “Bisogna contribuire a fare dell’Italia un Paese autoritario” (correggendosi subito dopo in “autorevole”). Dopo quell'intervento ai limiti della decenza, spiegò di essere stata sopraffatta dall'emozione di avere "la salivazione a zero" in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Non proveniva dalla politica, aveva ammesso in quell'occasione. Negli anni da parlamentare, però, si è resa protagonista di svarioni della lingua italiana. “Il Jobs Act che ha precariato milioni di giovani”, aveva dichiarato in un'occasione. E poi aveva detto: “Toglieremo i giovani da quel divano, che erano stati messi lì a parcheggio”. Imbarazzante quando ammise “Sentivo questo alito di responsabilità“. Ma la gaffe più grande, forse, l'ha fatta su Instagram. Nel suo profilo aveva scritto "Ergo Cogito Sum", invertendo le parole della celebre frase di Cartesio "Cogito ergo sum". Insomma, una parentesi memorabile, ma in negativo.

Adesso, dalle gaffe si è passati alle accuse di corruzione. Teresa Manzo è indagata per l'appoggio politico per una nomina ministeriale in cambio di un posto di lavoro. Oltre all'ex deputata, sono stati indagati anche il commissario del Centro unico di servizi per le società cooperative Dario Vicedomini e il compagno Alessandro Martino. Per tutti e tre è scattato l'obbligo a comparire per l'interrogatorio preventivo nell'inchiesta coordinata dal pm Harry John Woodcook. Secondo le indagini, Teresa Manzo avrebbe favorito, nel novembre del 2020, la nomina del Vicedomini al vertice del Cus. "In cambio", l'uomo avrebbe assunto, due anni dopo, Alessandro Martino, con uno stipendio annuo lordo di 13,296 euro. A cui sarebbe seguito un aumento di 500 euro al mese sullo stipendio, coperto tramite rimborso spese.