Malta, liberato il 15enne italiano arrestato per procurato allarme: "La Farnesina ha seguito il caso fin dall'inizio"

Rilasciato il minorenne Flavio Santoiemma. Il quindicenne italiano era stato arrestato a Malta lo scorso 25 maggio, dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Nella giornata di oggi, le autorità giudiziarie maltesi hanno disposto il rilascio su cauzione. Il ragazzo dovrebbe fare rientro a casa dei genitori a Malta tra oggi e domani, poi potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola. "Su istruzione del ministro Tajani, la Farnesina ha seguito il caso fin dall'inizio, in stretto raccordo con l'ambasciata italiana a Malta, che ha fatto diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione", riporta la nota del dicastero del Governo italiano per la politica estera. Lo scorso 5 novembre, l'Ambasciatore d'Italia a Malta, Valentina Setta, aveva sollevato nuovamente il caso di Flavio Santoiemma, in un incontro con il Ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield. "La Farnesina continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari", conclude la nota.