Libero logo
Abbonamento Digitale

Malta, liberato il 15enne italiano arrestato per procurato allarme: "La Farnesina ha seguito il caso fin dall'inizio"

martedì 10 novembre 2026
Malta, liberato il 15enne italiano arrestato per procurato allarme: "La Farnesina ha seguito il caso fin dall'inizio"

1' di lettura

Rilasciato il minorenne Flavio Santoiemma. Il quindicenne italiano era stato arrestato a Malta lo scorso 25 maggio, dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Nella giornata di oggi, le autorità giudiziarie maltesi hanno disposto il rilascio su cauzione. Il ragazzo dovrebbe fare rientro a casa dei genitori a Malta tra oggi e domani, poi potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola. "Su istruzione del ministro Tajani, la Farnesina ha seguito il caso fin dall'inizio, in stretto raccordo con l'ambasciata italiana a Malta, che ha fatto diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione", riporta la nota del dicastero del Governo italiano per la politica estera. Lo scorso 5 novembre, l'Ambasciatore d'Italia a Malta, Valentina Setta, aveva sollevato nuovamente il caso di Flavio Santoiemma, in un incontro con il Ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield. "La Farnesina continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari", conclude la nota.

tag
santoiemma
malta
farnesina
tajani

Il botta e risposta Caro papà di Aurora, grave attaccare sua figlia? No, grave dimenticare chi ci ha aiutato

Sfregio alla Farnesina Aurora Valentini, la compagna pro-Pal ingrata: la liberano e non ringrazia l'Italia

Legge elettorale, Tajani: "Ci candidiamo a governare prossimi 5 anni"

ti potrebbero interessare

Politecnico di Torino, ira di FdI per la mail arrivata agli studenti: "È inaccettabile"

Politecnico di Torino, ira di FdI per la mail arrivata agli studenti: "È inaccettabile"

Cagliari, violenta una donna sull'autobus: arrestato 29enne nordafricano

Cagliari, violenta una donna sull'autobus: arrestato 29enne nordafricano

Redazione
Trapani, si ferma per aiutare un tunisino: è una trappola, aggredito e rapinato dal branco

Trapani, si ferma per aiutare un tunisino: è una trappola, aggredito e rapinato dal branco

Redazione
Del Vecchio sfida Scanzi e il Fatto: "Così trattate i vostri azionisti?"

Del Vecchio sfida Scanzi e il Fatto: "Così trattate i vostri azionisti?"