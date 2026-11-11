DiMartedì, Mieli lo incalza e Giuseppe Conte balbetta: "Questo non regge"

A DiMartedì, il programma d’approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris, c’è stato un confronto acceso sulla guerra in Ucraina tra Paolo Mieli, giornalista ed ex-direttore del Corriere, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Il giornalista contesta al leader grillino di parlare di negoziati senza considerare che, a suo giudizio, è Vladimir Putin a rifiutare il confronto: “Chi non si vuole sedere al tavolo del negoziato con gli ucraini, tanto meno con gli europei, e anche lei Conte è un europeo, è Putin”, sottolinea Mieli, aggiungendo che sarà necessario qualcuno in grado di costringere il presidente russo a partecipare a un percorso di pace: “Non ci sarà negoziato finché non ci sarà qualcuno che sarà in grado di obbligare Putin a farlo sedere al tavolo della pace”.

Conte, allora, replica richiamando gli incontri in corso ad Abu Dhabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, ai quali, osserva, l’Europa non partecipa. “Questo è un suo pensiero direttore, che io rispetto, ma, da quando c'è stata l'aggressione militare di Putin sull'Ucraina, in violazione del diritto internazionale, la svolta negoziale avrebbe difeso più efficacemente la popolazione ucraina. La realtà è che si stanno incontrando ancora adesso ad Abu Dhabi Stati Uniti, Russia e Ucraina e l’Europa non c’è”, afferma.

Mieli, allora, controreplica per precisare che l’assenza europea non dipende dalla volontà dell’Unione di non partecipare, ma dal rifiuto di Putin: “Non è che non c’è perché non vuole andare. Non c’è perché Putin non lo vuole”. Una spiegazione che Conte contesta, sostenendo che proprio l’incapacità europea di trovare un ruolo nei negoziati dimostri la debolezza della ricostruzione del giornalista: “Quindi l’Europa sta litigando per individuare il negoziatore, perché Putin non vuole? Direttore, mi permetta, questa è una cosa che non regge”.

Conte, infine, attacca il governo in politica estera: “Credo che la maggioranza abbia una varietà di soluzioni per quanto riguarda la politica estera, ma soprattutto credo non abbia nessuna posizione chiara che abbia consentito all'Italia, in tutti questi anni, di poter avere una minima incidenza nel quadro europeo e internazionale”.