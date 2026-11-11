Maurizio Acerbo fa cantare "Bandiera rossa" a un cinese, ma lui non sa l'italiano: il video sconcertante

Sembra stia procedendo alla grande il viaggio in Cina di Maurizio Acerbo. Il leader di Rifondazione comunista, che è volato in Oriente per partecipare al 16° Forum mondiale sul socialismo, pubblica da qualche giorno contenuti sui propri profili social dove appare sorridente con simbologie comuniste, foto di Mao Zedong e via discorrendo.

Tra questi contenuti, un paio di giorni fa è apparso un video, a dir poco sconcertante, presentato così da Acerbo: "Buongiorno dalla Cina con 'Bandiera rossa' e 'Bella ciao'. Questo studente, finito il forum su Mao a cui ho partecipato, è venuto a salutarmi e a dirmi che all’università sta studiando Gramsci e i comunisti italiani". Le immagini mostrano il segretario che, in compagnia di un giovane cinese, annuncia: "Compagno cinese conosce Bandiera rossa". Peccato che il ragazzo spiccichi a mala pena le parole "Avanti popolo" e "Bandiera rossa", creando una situazione di evidente imbarazzo e costringendo Acerbo a intervenire per insegnare allo studente il resto della canzone. Una scena di una pochezza disarmante. Che, purtroppo, il leader comunista ha ugualmente voluto pubblicare. Per completare quell'opera dell'orrore, poi, lo studente si è messo a cantare "Bella ciao" in cinese, incassando i complimenti di Acerbo: "Bravissimo, viva l’internazionale futura dell’umanità. Nelle università cinesi ci sono ragazzi così".