Sondaggio Lab21, FdI in testa e crollo-Vannacci: il centrodestra è avanti sul campo largo

Come volevasi dimostrare. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E Roberto Vannacci continua a calare, settimana dopo settimana. Questo è in estrema sintesi quanto rilevato dall'ultimo sondaggio Lab 21 per il Riformista. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale dello 0,1% e si piazza così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra di governo troviamo Forza Italia di Antonio Tajani fermo al 6,8%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio è stabile a quota 5,6%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico di Elly Schlein. Il Nazareno sale dello 0,2% e si attesta così al 20,3%. Poi c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini crescono dello 0,1% e si attestano così al 13%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni salgono dello 0,1% e si attestano al 5,8%.
Sondaggio Swg: il centrodestra cresce, ecco chi crolla e chi fa il bottoCome ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel confronto ...
Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in testa c'è Futuro Nazionale. Ma Roberto Vannacci perde ancora lo 0,2% e si attesta in questo modo al 6,8%. Poi c'è Azione di Carlo Calenda stabile al 3,1%, dunque Italia Viva di Matteo Renzi (-0,1%) al 2,4%,Sud Chiama Nord di Cateno De Luca stabile all'1,6%, Progetto Civico di Onorato stabile all'1,2%, Più Europa di Riccardo Magi (+0,1%) all'1,2%, il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin stabile all'1% e Noi Moderati di Maurizio Lupi stabile allo 0,9%. La coalizione di centrodestra è data al 44%, quella del campo largo al 43,9%.