Sondaggio Lab21, FdI in testa e crollo-Vannacci: il centrodestra è avanti sul campo largo

Come volevasi dimostrare. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E Roberto Vannacci continua a calare, settimana dopo settimana. Questo è in estrema sintesi quanto rilevato dall'ultimo sondaggio Lab 21 per il Riformista. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale dello 0,1% e si piazza così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra di governo troviamo Forza Italia di Antonio Tajani fermo al 6,8%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio è stabile a quota 5,6%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico di Elly Schlein. Il Nazareno sale dello 0,2% e si attesta così al 20,3%. Poi c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini crescono dello 0,1% e si attestano così al 13%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni salgono dello 0,1% e si attestano al 5,8%.