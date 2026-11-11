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L'aria che tira, Valditara sbotta con Vittoria Baldino: "Allora faccia lei la trasmissione!"

mercoledì 11 novembre 2026
L'aria che tira, Valditara sbotta con Vittoria Baldino: "Allora faccia lei la trasmissione!"

2' di lettura

Un duro botta e risposta tra Giuseppe Valditara e Vittoria Baldino è andato in onda a L'aria che tira, su La7. Il tema della discordia sono i fondi destinati alla scuola nella nuova Legge di bilancio. "Nessun soldo è stato tolto alla scuola per destinarli alla difesa. Questi sono soldi in più che la Commissione europea ci ha consentito di utilizzare sforando il patto di stabilità. I soldi alla scuola saranno restituiti", sostiene il ministro. Baldino non è d'accordo: "Però i soldi alla scuola sono stati tolti". Il dibattito si accende.

"I soldi alla scuola saranno restituiti, ma comunque...", prova a replicare Valditara prima di essere interrotto dalla deputata grillina. "Mi perdoni scusi non mi interrompa perché sto parlando io e lei mi interrompe". "Allora - prosegue il ministro - le do due notizie: i soldi alla scuola intanto saranno restituiti...". "Quando? Quando?" lo interrompe ancora Baldino. "Nella Legge di bilancio, non mi faccia l'interrogatorio", replica infastidito Valditara. Che, poi, all'ennesima interruzione, sbotta: "Eh vabbè allora parli lei, parli lei, va bene, vada avanti a parlare, faccia lei, faccia lei la trasmissione!". 

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Infine i toni si calmano e la discussione riprende pacifica: "Voglio anche aggiungere che rispetto all'anno passato, e agli anni passati, i soldi alla scuola, lo ha documentato l'Ufficio studi della Camera quindi sono dati oggettivi, sono aumentati. Contrariamente alle fake news diffusi in questi giorni, i soldi per la scuola italiana sono aumentati". 

Guarda lo scontro tra Valditara e Baldino a L'aria che tira su La7

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