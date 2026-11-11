Allarme nelle scuole, la preside eroe che non ha evacuato: "Follia prendersela coi bambini"

Mentre le scuole di tutta Italia sospendevano le lezioni ed evacuavano in fretta e furia le classi, Anna Bertato - preside all'istituto comprensivo di via Maniago a Milano - è rimasta lucida. Ha verificato l'origine della mail che annunciava l'allarme bomba e ha scelto di non evacuare l'edificio. "Ho guardato l'indirizzo mail e sono andata subito in rete a verificarlo, è già classificato come spam da uno studente dell’università di Taiwan. Poi ho mandato una Pec alla polizia postale, ho provato a chiamare, ma non rispondevano. Qualcuno fra noi si è allarmato, come era forse inevitabile: se l’obiettivo era creare un effetto di panico collettivo nelle comunità scolastiche in città, purtroppo l'operazione è riuscita perfettamente".

Come Bertato, altri dirigenti scolastici, dopo le dovute verifiche, hanno deciso di non mandare a casa gli studenti. "Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno detto di non evacuare. Stanno facendo le verifiche con la Polizia Postale, per capirne l’origine", spiega il dirigente Mauro Agostino Donato Zeni. A fargli eco il preside del Liceo Parini, Massimo Nunzio Barrella: "Ho sentito la polizia e mi hanno detto di stare tranquilli, che non c'era nessun problema. Sono anche in una chat di dirigenti e tanti colleghi avevano sentito la polizia postale, che ci ha rassicurato". Poi aggiunge: "È una comunicazione che avrebbe del comico, se non fossero giorni tragici. Sembrava un messaggio dei marziani: 'Siamo venuti per annientarvi'. Penso che si tratti di emulatori di soggetti molto più pericolosi". "È una follia. Prendersela coi bambini, creare allarmismo in una comunità è vergognoso", è lo sfogo di Antonella Caleffi, che dirige l’istituto Perasso a Milano.