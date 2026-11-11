Allarme nelle scuole, la preside eroe che non ha evacuato: "Follia prendersela coi bambini"

Mentre le scuole di tutta Italia sospendevano le lezioni ed evacuavano in fretta e furia le classi, Anna Bertato - preside all'istituto comprensivo di via Maniago a Milano - è rimasta lucida. Ha verificato l'origine della mail che annunciava l'allarme bomba e ha scelto di non evacuare l'edificio. "Ho guardato l'indirizzo mail e sono andata subito in rete a verificarlo, è già classificato come spam da uno studente dell’università di Taiwan. Poi ho mandato una Pec alla polizia postale, ho provato a chiamare, ma non rispondevano. Qualcuno fra noi si è allarmato, come era forse inevitabile: se l’obiettivo era creare un effetto di panico collettivo nelle comunità scolastiche in città, purtroppo l'operazione è riuscita perfettamente".
Come Bertato, altri dirigenti scolastici, dopo le dovute verifiche, hanno deciso di non mandare a casa gli studenti. "Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno detto di non evacuare. Stanno facendo le verifiche con la Polizia Postale, per capirne l’origine", spiega il dirigente Mauro Agostino Donato Zeni. A fargli eco il preside del Liceo Parini, Massimo Nunzio Barrella: "Ho sentito la polizia e mi hanno detto di stare tranquilli, che non c'era nessun problema. Sono anche in una chat di dirigenti e tanti colleghi avevano sentito la polizia postale, che ci ha rassicurato". Poi aggiunge: "È una comunicazione che avrebbe del comico, se non fossero giorni tragici. Sembrava un messaggio dei marziani: 'Siamo venuti per annientarvi'. Penso che si tratti di emulatori di soggetti molto più pericolosi". "È una follia. Prendersela coi bambini, creare allarmismo in una comunità è vergognoso", è lo sfogo di Antonella Caleffi, che dirige l’istituto Perasso a Milano.
Allarme bomba in decine di scuole italiane: "Siamo venuti per annientarvi"Nuovi allarmi bomba in migliaia di scuole in tutta Italia. Nella mattinata di oggi, 11 novembre, intorno alle 9:50, una ...
Nella mattinata di oggi, 11 novembre, intorno alle 9:50, una mail minatoria è arrivata nelle caselle di posta di oltre 6000 istituti in tutta Italia. "Siamo venuti per annientarvi metteremo in atto genocidio contro italiani - recita il messaggio -. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta". A seguito degli allarmi bomba nelle scuole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.