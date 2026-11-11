Roberto Vannacci a Filorosso fa scoppiare il caso-tesserati: "Chi ho iscritto nel Pd"

Roberto Vannacci apre il vaso di Pandora. Ospite di Filorosso nella puntata in onda martedì 10 novembre, il leader di Futuro Nazionale torna sul caso dei tesserati del proprio partito e ha confermato che, al momento, il suo partito ha 163mila iscritti, assicurando che sono tutti certificati.
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Antonino Monteleone, però, ha citato l’inchiesta giornalistica di Fanpage, riportando quanto dichiarato dall’ex tesserato Pierfrancesco Toselli. L’ex vicepresidente della regione Piemonte ed ex Forza Italia ha detto addio a Futuro Nazionale usando parole durissime: "Ho avuto un senso di vomito nel periodo passato in Futuro Nazionale. Un periodo così, non l’avevo mai avuto". Da qui l'intervento del giornalista Francesco Cancellato: "Quello che hanno raccontato ai giornalisti che hanno realizzato l’inchiesta è proprio il contrario. Hanno raccontato di un partito dominato a livello locale da signori delle tessere, dal notabilato che porta iscritti e che in qualche modo fa parte della vecchia politica".
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Poi la battuta sui sospetti dietro i tesserati: "Noi avevamo iscritto anche Hannibal Lecter e Crudelia De Mon". Una battuta a cui Vannacci ha subito replicato: "Anche io ho iscritto Biancaneve nel Partito Democratico. Comunque noi controlliamo le iscrizioni, abbiamo un programma di IA che ce le controlla e incrociamo i dati. Si controllano nomi e correttezza dei codici fiscali. Sono 163mila nomi veri. Tra l’altro Repubblica ci ha dedicato un articolo sul boom di donazioni. C’è quindi interesse da parte di alcune persone che hanno disponibilità economica a donare al partito".