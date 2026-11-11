Roberto Vannacci a Filorosso fa scoppiare il caso-tesserati: "Chi ho iscritto nel Pd"

Roberto Vannacci apre il vaso di Pandora. Ospite di Filorosso nella puntata in onda martedì 10 novembre, il leader di Futuro Nazionale torna sul caso dei tesserati del proprio partito e ha confermato che, al momento, il suo partito ha 163mila iscritti, assicurando che sono tutti certificati.

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Antonino Monteleone, però, ha citato l’inchiesta giornalistica di Fanpage, riportando quanto dichiarato dall’ex tesserato Pierfrancesco Toselli. L’ex vicepresidente della regione Piemonte ed ex Forza Italia ha detto addio a Futuro Nazionale usando parole durissime: "Ho avuto un senso di vomito nel periodo passato in Futuro Nazionale. Un periodo così, non l’avevo mai avuto". Da qui l'intervento del giornalista Francesco Cancellato: "Quello che hanno raccontato ai giornalisti che hanno realizzato l’inchiesta è proprio il contrario. Hanno raccontato di un partito dominato a livello locale da signori delle tessere, dal notabilato che porta iscritti e che in qualche modo fa parte della vecchia politica".

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