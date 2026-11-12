Paolo Del Debbio e il sospetto dietro gli allarmi bomba: "C'è un cancro e delle metastasi"

Le ultime 24 ore in Italia sono state scandite da momenti di tensione in migliaia di scuole. Circa 6300 istituti, infatti, hanno ricevuto email anonime con minacce di attentati: oltre 300 di queste sono state evacuate, da Milano a Roma, ma tutte le verifiche degli artificieri hanno dato esito negativo. La Digos e i Ros indagano sull'origine dei messaggi, firmati da un sedicente Mikhail Andropov; il governo parla di una possibile strategia per seminare paura e caos. E di questo non si poteva non parlare a “È Sempre Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete 4.

In studio, tra gli ospiti, il collega di “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio, che commenta così l’accaduto allargando l’occhio oltre confine: “Il cancro sono i due focolai di guerra e poi c'è un attacco all'Europa, perché sostanzialmente si è messa dalla parte dell'Ucraina e poi c'è l'Iran di mezzo etc.. Quello che voglio dire è che ho letto un po' di cose tecniche, non tanto sui quotidiani, e per fare attacchi di questo tipo occorre una struttura, con dei server molto importanti. Occorre una struttura – spiega il conduttore toscano - che abbia molta acqua e molta elettricità, perché sono strutture energivore, occorre una struttura che sia possibilmente non sopra la terra, ma sotto, in modo che non sia attaccabile da un punto di vista militare, cioè un bunker. E occorrono una barca di soldi per metterla su. Allora è inutile andare a pensare che sono attacchi sporadici etc.. Anche se fossero attacchi sporadici, siccome sono ripetibili questi attacchi, occorre immediatamente trasbordare nel bilancio pubblico sulla cyber-sicurezza una montagna di quattrini”. Dopo gli allarmi ricevuti artificieri, polizia e unità cinofile hanno effettuato le verifiche, tutte ovviamente con esito negativo. Le segnalazioni sono arrivate in diverse città, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Trieste e Pescara.