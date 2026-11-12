Vecchi allarmi, nuovi imbecilli

“Nulla si crea, nulla si distrugge” recita il postulato di una nota legge fisica, al massimo si copia o riproduce. In effetti non c’è nulla di inedito nell’attacco subito ieri da seimila scuole italiane messe contemporaneamente in modalità “allarme bomba” da specialisti del terrorismo psicologico al soldo di chi vuole destabilizzare l’Italia e l’Europa.

Lo dico perché il metodo era già conosciuto e praticato cinquanta e passa anni fa dalla mia generazione, non con scopi bellici bensì per fare evacuare la scuola proprio nell’ora di un compito in classe al quale si arrivava impreparati. Non si usavano le email ma il gettone telefonico, non il computer ma la cabina telefonica. Quello che da allora è cambiato è l’effetto “larga scala” che la tecnologia rende possibile e la reazione dei genitori, oggi assaliti dal panico e ai miei tempi indignati perché i figli non fossero rimasti stoicamente al loro posto.

Ma lasciatemelo dire: peggio dei pirati autori del gigantesco falso allarme ieri si sono dimostrati i sindacati di base e i collettivi studenteschi – ben supportati dai leader dell’opposizione - che hanno incolpato il governo “incapace di garantire la regolarità delle lezioni di fronte a una semplice email” lasciando anche intendere che la cosa potrebbe essere stata organizzata proprio da quelle parti per depistare l’attenzione dalla protesta studentesca in atto. Detto che in questi giorni la regolarità delle lezioni è messa sì a dura prova ma da poche centinaia di loro scalmanati che tengono in ostaggio milioni di studenti con occupazioni e azioni violente di picchettaggio, quando a sinistra devono scegliere tra i nemici dell’Italia e chi l’Italia prova a difenderla non hanno mai dubbi. Mi affido a Voltaire: “Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono”.