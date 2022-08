Omnibus, Ilaria Cucchi e il leghista: "Non riesco a pagare il mutuo", "e vai in vacanza"? Scoppia il caos

31 agosto 2022 a

È lite a Omnibus su La7. Protagonisti Ilaria Cucchi e Jacopo Morrone. La situazione tra la sorella di Stefano Cucchi, oggi candidata con Sinistra Italiana, e l'esponente della Lega si fa subito incandescente. Complice le ricette economiche, con la Cucchi che accusa il leghista di evitare le domande della conduttrice Flavia Fratello e Morrone che replica citando la "fiera delle banalità".

Finita qui? Neanche per sogno. La Cucchi infatti afferma di non essere riuscita a pagare "questo mese la rata del mutuo" proprio a causa delle difficoltà economiche: "Io sono partita Iva, siamo ridotti a zero e lo Stato non ci tutela. Deve garantirci la possibilità di sopravvivere e nel mio caso di garantire la rata di mutuo". Parole che scatenano l'interlocutore: "La differenza tra Cucchi e gli italiani in difficoltà è che lei con le elezioni ha vinto alla lotteria", commenta il leghista mentre interviene la stessa conduttrice: "Una frase da hater".

Eppure il botta e risposta non si ferma a questo, perché la Cucchi racconta di essere in vacanza, nelle Marche. "Ah, lei non paga la rata del mutuo e va in vacanza! Alzo le mani, bel messaggio ai giovani... Glielo vada a dire a chi in ferie non ci può andare perché non arriva a fine mese" attacca a quel punto Morrone su tutte le furie. "Ma lei lo sa cos'è stata la mia vita negli ultimi 13 anni?" controbatte la Cucchi che aggiunge; "Sa che lavoro faccio io? Sto lavorando a distanza...". Da qui la stoccata finale del leghista: "Siete diventati radical chic e non prenderete un voto. Se si permette di andare in vacanza senza aver pagato il mutuo... È una cosa che non si può dire".

