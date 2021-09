GfVip, Fabrizio Corona contro Gianmaria Antinolfi: "Poveretto gestito da due falliti", chi c'è dietro l'ex di Belen

Francesco Fredella 20 settembre 2021 a

Fabrizio Corona non perdona. Ed è proprio così, l’ex re dei paparazzi adesso prende di mira Gianmaria Antinolfi (ex di Belen Rodriguez e Soleil Sorge), promosso a vip durante questo Grande Fratello Vip. "Questo poveretto gestito da 2 falliti che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma", tuona Corona sui social. Ma poi arriva una bomba: Fabrizio Corona rivela che il social manager di Gianmaria Antinolfi avrebbe tolto il follow alla fidanzata a sua insaputa. "La insultano pure. Bisogna saperlo fare questo lavoro…", continua Corona.

Un fiume in piena. Per Corona non ci sarebbe da aspettarsi molto da Antinolfi e dice: "Dubito abbia letto qualche libro. Quello che ho potuto vedere è invece la spasmodica e ossessiva mania di ostentazione e tanta voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire". Una vera cannonata che potrebbe piegare l’ex di Belen, imprenditore napoletano trapiantato a Milano.

Adesso per lui, che ha conquistato il mondo della tv con il Grande Fratello Vip arriva la vera opportunità, da non lasciarsi sfuggire in poco tempo. Antinolfi al suo ingresso nella casa ha mostrato tutta la sua paura ed emozione. Quelle telecamere per lui rappresentano un mondo nuovo, inedito, che ha conosciuto (e forse amato) per interposta persona. Poi Corona nel suo sfogo sui social manda l’ultima frecciatina: "Contenti voi…". A chi si rivolge con questa frase? Di sicuro le sue parole fanno il giro della Rete. E Corona potrebbe sganciare presto un’altra bomba.

