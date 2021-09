Tu si que vales, Sabrina Ferilli e "le mani allungate": cosa succede sotto le lenzuola, imbarazzo

26 settembre 2021 a

Momenti simpatici e un po' imbarazzanti a Tu si que vales, su Canale 5. Un concorrente obbliga i giudici a sedersi su dei letti al centro dello studio e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli finiscono sullo stesso talamo. Il presentatore, imbizzarrito, inizia a stuzzicare la bellissima attrice romana e a prova finita, ecco la gag: "Guarda che ho le foto con te a letto eh".

Un ricatto piccante? La procace Sabrina non si tira indietro e risponde pan per focaccia al provolone Gerry: "Avevamo la coperta, possiamo sempre dire di aver allungato un po’ le mani". Colpito e affondato: se Scotti voleva mettere in difficoltà la collega ed è finito con le pive nel sacco e una grassa risata a chiudere il siparietto.

Anche Maria De Filippi ha preso di mira la Ferilli, come ormai da consuetudine. Le due infatti sono un tandem comico talmente collaudato da far nascere il sospetto negli scorsi anni di una loro possibile candidatura in coppia per la conduzione del Festival di Sanremo, niente meno che. E quando l'interprete della Grande bellezza si presenta in studio con un cappello, l'amica Maria decide di prenderselo e calcarselo in testa. "Così mi fai morire dal freddo", protesta la Ferilli chiedendo una mano agli altri colleghi della giuria. Niente da fare: Maria il cappello lo ha tenuto per sé. E tanti saluti a Sabrina.

