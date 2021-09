Belen Rodriguez "non la voglio". Scoop: clamoroso "suicidio" di Fabio Fazio, quando fece sloggiare l'argentina

21 settembre 2021 a

Belen Rodriguez è una celebre conduttrice e showgirl, ora al timone di Tu si que vales su Canale 5. In passato, però, ha ricevuto un clamoroso no da parte di un importante presentatore durante un provino. Stiamo parlando di Fabio Fazio, che scartò la modella argentina per il suo programma, Che tempo che fa. Lo scoop è stato rivelato a Detto Fatto su Rai 2 dall'esperto di gossip Jonathan Kashanian.

“Nel 2007 ricevette un grandissimo no da Fabio Fazio, in realtà manco lui se lo ricorda però ha rivelato un retroscena curioso sul provino dichiarando ‘a mia discolpa posso dire che io non c’ero'”, ha raccontato Jonathan. L'opinionista poi ha spiegato che il provino di Belen era per il ruolo in seguito assegnato a Filippa Lagerbäck. Ma dichiarando di aver commesso un grave errore a non scegliere la Rodriguez, in realtà, Fazio ha poi commesso una gaffe nei confronti della conduttrice svedese. L'esperto di gossip, però, ha rivelato che il conduttore si sarebbe giustificato dicendo che il provino era per il ruolo di Luciana Littizzetto.

Nonostante questo importante rifiuto agli inizi della sua carriera, comunque, Belen (che ieri ha compiuto 37 anni) non ha mai spesso di provarci e infatti poi è riuscita ad emergere e a diventare una showgirl affermata. Lo ha sottolineato anche Jonathan a Detto Fatto: “Alla fine nonostante il no non si è fermata”.

