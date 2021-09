Dayane Mello, abusi sessuali in diretta al reality. "Mi ammazzo", la situazione sta precipitando

28 settembre 2021 a

Le presunte molestie ai danni di Dayane Mello durante il reality brasiliano La Fazenda hanno scatenato numerose polemiche. Il rapper Nego Do Borel, però, non ha accettato queste pesanti accuse. E così ha voluto dire la sua sul rapporto con la modella, sfogandosi sui social: "Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Non voglio venire etichettato come un criminale. Finirò per togliermi la vita". Una minaccia che ha allarmato tutti.

Il rapper, quindi, ha deciso di affidare la sua difesa a un video pubblicato su Instagram. In particolare, ha insistito sul fatto di non essere mai andato oltre con la Mello: "Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a casa mia. E' perché Dayane ha dormito con me da ubriaca?". In Italia e in Brasile, però, in molti hanno considerato i suoi gesti come delle vere e proprie molestie sessuali.

I fan hanno quindi chiesto e ottenuto la squalifica di Nego dal reality. E di conseguenze il rapper è stato oggetto di un'ondata di odio social che l'ha travolto. "Io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittime di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando - ha dichiarato in lacrime -. Non voglio venire etichettato come un criminale! Mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio".

