Uomini e Donne, Sabrina Ghio e la malattia: "Problemi con la terapia", le parole che nessuno voleva sentire

05 ottobre 2021 a

a

a

Sabrina Ghio, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha aggiornato i suoi fan nelle scorse ore sui social. Per lei non è stato affatto un anno facile perché ha scoperto nei mesi scorsi di avere un processo tumorale in fase iniziale. Si è sottoposta quindi a una biopsia e a tutti gli esami del caso, fino a quando il medico le ha comunicato i risultati e hanno stabilito la cura da seguire. Hanno preso la cosa giusto in tempo, nel giro di quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in tumore.

"Sei lessa, non hai...". Gemma fatta a pezzi dal cavaliere: reazione-lampo, caos a Uomini e donne

Lei è andata nel panico, ha avuto un attimo di smarrimento quando le hanno comunicato il tutto ma poi è riuscita a separare le parole “processo tumorale” da “tumore”. Si è sottoposta a un’operazione in cui la parte interessata è stata trattata con un laser nella speranza di bloccare questo processo. Dopo un mese dall’intervento si è sottoposta a una nuova visita, ma intanto per lei non sono mancati anche momenti di grande felicità: ha ricevuto una romantica e bellissima proposta di matrimonio.

"Quanti chili sono arrivata a pesare". Il dramma di Vanessa, ex corteggiatrice della De Filippi: le sue condizioni

"La terapia di medicine che ho fatto mi ha provocato tanti problemi ultimamente”, ha aggiunto nella sua risposta. Sabrina sente di essere fragile mentalmente in questo periodo, tuttavia è sollevata perché l’operazione è andata bene e gli ultimi esami sono negativi. Il peggio sembra essere passato, ma lei ha aggiunto un “per ora” quando ha scritto di essere sollevata. Gli aggiornamenti su Sabrina Ghio hanno fatto tirare un sospiro di sollievo anche a chi la segue con affetto. Inutile dire che tutti sperano che le cure siano riuscite a bloccare del tutto il processo tumorale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.