Amici, Arisa fatta fuori? "Mi ero riproposta, ma loro...". Una clamorosa doccia gelata

15 ottobre 2021 a

a

a

"Mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto": Arisa svela dei retroscena clamorosi sul suo addio ad Amici. La cantante, che quest'anno ha avuto numerosi impegni tra Sanremo e il programma di Maria De Filippi, ha rivelato di essere stata a lungo titubante sulla riconferma. Adesso, però, ha chiarito di non aver abbandonato Amici nel senso letterale del termine: "Lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto", ha detto riferendosi a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci cui partecipa come concorrente.

"Dietro le quinte...". Gira una voce pesantissima su Arisa: caso e fuga, chi sta evitando a tutti i costi in Rai

A prendere il posto di Arisa ad Amici è stata Lorella Cuccarini. A tal proposito, la cantante ha giudicato la scelta in maniera positiva: “Io penso che Lorella sia una grande professionista, sa supportare delle persone che vogliono diventare dei comunicatori". Proprio con la Cuccarini, Arisa ha formato l'anno scorso un’amatissima coppia di coach durante il Serale. Adesso a Superguidatv l'artista ha elogiato la collega, dicendo di ammirare molto le sue capacità di intrattenere e di insegnare.

"Forse non sceglie lei". Una bruttissima voce su Arisa, chi la tiene in pugno

L'addio di Arisa ad Amici, comunque, potrebbe essere solo un "arrivederci", visto l'affetto che ancora lega la cantante alla trasmissione. A tal proposito l'artista è stata molto chiara: "Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola".

Arisa, rumors: il "pacchetto" per tornare in Rai. Non solo "Ballando", cosa si porta a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.