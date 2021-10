Amici, Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro: "Come ti permetti? Una roba terrificante"

24 ottobre 2021 a

“Ma come ti permetti? Stai dicendo una roba terrificante": l'ennesimo battibecco ad Amici ha avuto come protagonisti due insegnanti di danza, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La prima ha attaccato il collega dopo che quest'ultimo ha giudicato insoddisfacente l’esibizione di Guido, allievo della Celentano. Secondo il maestro di latino, Guido è bravo tecnicamente ma manca la parte dell’interpretazione.

Quando poi Raimondo ha paragonato Guido alla sua allieva, Serena, la Celentano è sbottata: "Comincio ad avere dei dubbi su quello che dici”. "Per me era terrificante lui”, ha risposto allora Todaro riferendosi all'allievo della collega. Anche Veronica Peparini ha detto di pensarla come il maestro di latino e ha parlato di “una lacuna” sul fronte interpretativo. La Celentano, però, non ha voluto sentir ragioni e ai due colleghi ha detto: “Ormai la tecnica passa in secondo piano. Troppo comodo dire così”.

Continuando a parlare del ragazzo, poi, Todaro ha aggiunto: "Lui quando è entrato con la sfida è stato furbo. Ha fatto due pezzi classici di repertorio ma io ho l’impressione che quando esci dal classico puro… Devi andare avanti”. Non è la prima volta, comunque, che i due insegnanti di ballo della scuola di Amici dicono di pensarla diversamente. Le loro concezioni di "buona danza" infatti sono molto diverse.

