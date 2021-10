Selvaggia Lucarelli contro Mietta non vaccinata a Ballando con le stelle: "Ho alcuni dubbi e sono ancora più stupita"

25 ottobre 2021 a

Il "famoso reato di domanda". Selvaggia Lucarelli sfida con sferzante ironia la minaccia di querela avanzata da Mietta. Le due si erano confrontate sabato sera a Ballando con le stelle, su Rai1. La cantante è risultata positiva al Covid, la giurata le ha chiesto se fosse vaccinata ma Mietta è rimasta in silenzio, provocando le proteste della Lucarelli. Il tema "Mietta no vax" ha dominato l'agenda televisiva delle ore successive, tanto che la cantante è stata costretta a difendersi con un comunicato ufficiale, in cui ha spiegato di non essersi ancora vaccinata "per motivi di salute" e di aver taciuto per non mettere in piazza questioni private.

Su Instagram la Lucarelli ha deciso di rispondere pan per focaccia condividendo proprio il comunicato di Mietta. "Tagga anche il Codacons, che carina…". Codacons che domenica aveva accusato proprio Selvaggia di aver dato vita a "una caccia alle streghe". "Conservo alcuni dubbi, ma accetto questa spiegazione…", ha poi aggiunto a proposito dei "motivi di salute" addotti da Mietta, che già nelle ore precedenti aveva bollato come "cavallo di battaglia dei no vax", sollevando più di un sospetto.

"Ora che sappiamo che Mietta ha problemi di salute, sono ancora più stupita che partecipi a un programma del genere senza il vaccino", ha però aggiunto polemicamente, concludendo con quella che sembra un saluto beffardo: "Le auguro di guarire presto…".

