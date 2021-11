Gf Vip, Nicola Pisu agghiacciante contro la Trevisan: "Ti meriti quegli uomini". Ira-Signorini: "Orrendo"

Francesco Fredella 09 novembre 2021 a

Nicola Pisu non lascia la casa del Grande Fratello Vip (per il caso della presunta bestemmia si salva e resta dentro al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini). E Miriana Trevisan, che con lui aveva prima avuto un mezzo flirt e poi una clamorosa rottura, rincara la dose. "Meriti chi ti tratta male", dice.

Uno scontro durissimo tra i due al Gf Vip. Ma Nicola, che era stato al centro di una bufera mediatica, per una bestemmia scivola di nuovo e dice: "Vai da chi ti tratta male, quello ti meriti". Una frase choc, abbastanza infelice. E l'ex ragazza di Non è la Rai continua a difendersi così: “Hai detto una frase maschilista”. Cala il gelo sui social ed accade veramente di tutto. "Mi hai detto che meriterei uomini che mi trattano male... Vergognati... Ma come ti permetti? Cosa ne sai della mia vita? Nicola vergognati…”, continua la Trevisan. Tutti i concorrenti della casa del Gf vip sono d'accordo con lei e chiedono a Nicola di fare un passo in dietro: servirebbero le scuse.

“Hai detto una cosa orrenda”, dice Alfonso Signorini. "Devi vergognarti…Vergognati di questa frase! Chiedi almeno scusa…”. Arrivano le scuse, ma forse non bastano. Miriana Trevisan continuerà a tendergli la mano? Probabilmente no. Quelle frasi infelici, che sono state pronunciate nel corso della puntata di ieri durante un confronto durissimo potrebbero incrinare ancora di più i rapporti. Ed è per questo motivo che Miriana potrebbe fare mille passi indietro dopo quel feeling che era scoppiato all'improvviso nella casa più spiata d'Italia. Altra storia, altra situazione: ora tutto è precipitato in modo irrimediabile.

