Ballando con le Stelle, Mietta negativa? "Stai violando...", altra vergogna di Selvaggia Lucarelli

Tutto pronto per il ritorno di Mietta a Ballando con le Stelle, il tutto dopo due settimane di positività al Covid. Sabato sera, insomma, sarà in studio da Milly Carlucci, per la diretta in onda su Rai 1. Il tutto dopo le arcinote polemiche, un poco pelose, di Selvaggia Lucarelli contro la cantante, accusata di chissà quali nefandezze quando aveva semplicemente rispettato la legge: non vaccinata, aveva valido Green pass ottenuto con tampone. Ma alla sacerdotessa del giusto, come è noto, non bastava.

E così ecco che Selvaggia Lucarelli riscalda subito l'atmosfera, aprendo il fuoco ancora una volta su Twitter. Ma procediamo con ordine. Ad annunciare il ritorno di Mietta a Ballando era stato il suo insegnante, Maykel Fonts, il quale ha rilanciato un video in cui si mostra entusiasta per il ritorno in gara (i due erano finiti in stand-by): "Notiziona! Tra pochissime ore varcherà il cancello della Rai... Mietta. E quindi noi sabato finalmente balleremo", ha affermato Fonts.

Dunque, la notizia del ritorno di Mietta è stata rilanciata anche da Davide Maggio, sempre su Twitter: "Mietta è negativa, sabato torna in pista". Ed è qui che entra in campo Selvaggia Lucarelli, che rispondendo a Davide Maggio si è nuovamente scagliato contro Mietta: "Sono dati sensibili, stai violando la sua privacy", ha commentato Selvaggia. Veleno puro, con chiaro riferimento a quanto le rispose Mietta quando, a bruciapelo, la blogger le chiese se fosse vaccinata o meno. E pensare che sempre la Lucarelli aveva affermato: "Chiudiamo in maniera pacifica", il riferimento era alla querelle con Mietta. Bene, l'atteggiamento sembra tutt'altro che pacifico...

