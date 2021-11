Gf Vip, Katia Ricciarelli brutalizza Miriana Trevisan: "Str***, leccac***, traditrice, a sberle". Signorini sotto-choc

Francesco Fredella 23 novembre 2021 a

a

a

Scontro di fuoco al Gf Vip. Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan, e viceversa. L’ex ragazza di Non è la Rai, vota l'ex soprano, che sbotta. Una reazione inaspettata al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: la soprano dà alla coinquilina della bugiarda, falsa e stro**a. “Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso. Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni. Sei una Santa Maria Goretti, sì esatto una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre”, dice l’ex moglie di Pippo Baudo.

E poi: “Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro. Sabato faccio la Tosca? No, se è così io me ne vado via da qui dentro. E voti proprio me? Che str***a!”.

Ma non finisce qui. La Ricciarelli prosegue mentre parla con Patrizia Pellegrino lasciandosi andare, senza freni: “E poi mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia. Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle“.

Sulle nomination lo sfogo di Miriana arriva subito. La showgirl ha i nervi tesi. E dice: “Io ho fatto la cosa più logica. E uno e due e tre, mi hai nominata tante volte. Poi sei forte ti ho nominata sapendo che sei un personaggio fortissimo. Chi dovevo votare secondo te? Non credo di aver fatto una cosa grave, ti ho soltanto votata. Dai che mi hai nominata più volte. E comunque io sono fiera di essere la donna che sono. Da due mesi ce l’hai con me, andiamo avanti”.

