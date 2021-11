Ballando con le Stelle, Morgan asfaltato: "Da padre mi indigno, ecco perché è in quel programma", chi punta il dito

27 novembre 2021 a

a

a

Nel bene e nel male, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le Stelle c'è il vulcanico Morgan, al centro di molte liti e "mattate" nel programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In particolare, hanno fatto rumore i suoi violentissimi scontri con Selvaggia Lucarelli. Insomma, Marco Castoldi, in arte Morgan, fa sempre discutere.

"Cambiare registro". Ballando, siluro contro Milly Carlucci: chi punta il dito contro la conduttrice

E ora, su di lui posa i riflettori Alessandro Cecchi Paone. Lo fa nella rubrica che cura su Nuovo Tv, "La Posta", dove ospita la riflessione di un lettore, Giuliano da Ancona, che contro l'ex frontman dei Bluvertigo usa toni durissimi, manifestando tutta la sua indignazione di padre per alcuni atteggiamenti che il cantante tiene in trasmissione.

In premessa, le parole di Cecchi Paone: "Ormai è chiaro che Morgan viene ingaggiato in tv affinché faccia.... Morgan. E lui lo fa, come Sgarbi fa Sgarbi e la Lucarelli fa la Lucarelli. Nella tv dei talk ognuno ha una parte fissa assegnata in commedia, come a teatro". E ancora, rispondendo a un lettore, aggiunge: "Come lei dice giustamente, Ballando è ancora, in piccola parte, una gara con giudici e verdetti. Morgan fa finta di non saperlo e protesta per creare un ottimo pretesto per fare la sua parte".

"Inondato di messaggi di vip arrap***". Arisa pronta per un 'soft-porn'? Siffredi svela l'impensabile: chi la cerca

Ma, come detto, l'attacco più duro contro Morgan è quello di Giuliano da Ancona: "Da padre credo profondamente nell’importanza dei ruoli. Per questo, quando vedo certe scene in tv, mi imbestialisco", scrive nella sua lettera. Un'analisi che però Cecchi Paone non sembra condividere del tutto: è spettacolo, e in tv ognuno ha il suo ruolo.

Arisa "a petto in fuori": la (clamorosa) foto in deshabillé dietro le quinte di Ballando con le stelle| Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.