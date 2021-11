Tu si que vales, Giulia Stabile attacco di panico in diretta? Il clamoroso gesto di Belen Rodriguez: quello che era sfuggito

28 novembre 2021 a

Nel corso della finalissima di Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, finisce nel mirino Giulia Stabile, l'ex vincitrice di Amici. Già, perché Giulia non sembra essere del tutto a suo agio nella diretta (per la finalissima si è optato per una puntata non registrata). E a causa del cambio dei tempi e del format, la Stabile ha avuto molto più spazio rispetto alle puntate precedenti.

E sui social, Giulia Stabile è stata aspramente criticata per la sua presenza scenica: a volte infatti sembrava profondamente a disagio. E così è partita la tempesta di tweet contro di lei: Ma perché non fanno fare niente a Giulia, porella, sta lì in piedi solo ad applaudire”. “Questa qui vicino Belen è utile quanto una forchetta nel brodo”. “Poi un giorno mi spiegherete l’utilità di Giulia in questo programma”). Già, ad alcuni è apparso impietoso il confronto con Belen Rodriguez.

E l'argentina, ad un certo punto, si è resa conto delle difficoltà di Giulia Stabile, tanto da accarezzarla in modo dolce, tranquillizzante. Da par suo la Stabile, che ha solo 19 anni, ha ricambiato con un profondo sorriso. Va ricordato che comunque, sui social, in molti hanno difeso la fidanzata di Sangiovanni, ricordando proprio la sua tenerissima età ed il fatto che la sua professione è quella di ballerina, la danza insomma, non certo la conduzione di un programma televisivo in prima serata.

