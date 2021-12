Uomini e Donne, Andrea Nicole insultata in studio: "Str*** e disonesti, ci siamo rimasti di me***"

01 dicembre 2021 a

a

a

L’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata a dir poco incandescente. Stando alle anticipazioni riportare dal sito Isa & Chia, in studio si è scatenato un putiferio per il fatto che Andrea Nicole Conte ha scelto a telecamere spente di lasciare il programma insieme al corteggiatore Ciprian. Il problema si pone nel momento in cui i due hanno infranto tutte le regole del dating show: si sono viste in segreto a casa di lei, hanno passato la notte insieme e si sono presentati mano nella mano in studio.

"Come i cani quando pensano di aver vinto". Orrore contro Andrea Nicole, choc dalla De Filippi

“Lui ha bussato alla porta di casa sua senza la redazione - si legge nelle anticipazioni - lei lo ha fatto entrare. Hanno passato la notte insieme. Nessuno ha avvisato la redazione”. Il pubblico avrebbe comunque applaudito la coppia, mentre nel parterre degli opinionisti gli animi pare che si siano scaldati parecchio. Gianni Sperti ha infatti avuto una reazione rabbiosa: “Ha iniziato a insultare sia lei che Ciprian in modo molto forte. Ha detto che sono stati due str***, due disonesti e che hanno preso in giro tutti. Gianni ha detto che credeva molto in Andrea Nicole e che ci è rimasto di me***”.

"Che ci stai a fare qui?". Maria De Filippi sconvolta da Luca: la frase che fa calare il gelo in studio

Anche Maria De Filippi avrebbe palesato delusione per l’epilogo della storia della prima tronista transgender della storia del programma: “Avrebbe potuto tranquillamente dire alla redazione che l’aveva fatto entrare in casa, piuttosto che tenere tutto nascosto”.

Una notte di fuoco, "infranto il regolamento": la furia della De Filippi contro Andrea Nicole, caos a U&D

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.