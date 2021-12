Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia? Quelle parole dopo la lite con Alfonso Signorini che tolgono ogni dubbio

24 dicembre 2021 a

Sonia Bruganelli fa chiarezza. Dopo la lite al Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, l'opinionista del programma di Canale 5 smentisce le ultime voci che circolano sul suo conto. L'ex moglie di Paolo Bonolis su Instagram rilancia un video in cui è apparso il conduttore e sotto la didascalia: "Sonia Bruganelli a gennaio lascerà il ruolo di opinionista". Nulla di più falso, come lei stessa precisa scrivendo: "Ma nooooooooooo!".

Insomma, Sonia Bruganelli continuerà la sua avventura fino a marzo. Nella scorsa puntata, quella andata in onda il 20 dicembre, Signorini ha rimproverato l'opinionista: "Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No, ora basta davvero, fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop".

Una frase che non è piaciuta alla moglie di Bonolis che, per tutta risposta ha alzato i tacchi e se n'è andata. Acqua passata, non sarà di certo questo a frenare la Bruganelli dal rimanere al Gf Vip.

