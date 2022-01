Amici, Maria De Filippi preoccupata per Alessandra Celentano: "Devo far entrare il medico?"

09 gennaio 2022 a

Choc ad Amici. Per la prima volta Alessandra Celentano, insegnante di danza nella scuola più famosa d'Italia, ha fatto un apprezzamento sull'esibizione di Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro. La maestra, infatti, ha sempre detto di non gradire le sue performance e il suo stile. A farle cambiare idea adesso è stato un pezzo di latino americano, che proprio lei ha assegnato alla ragazza durante le vacanze natalizie. Un tipo di ballo che comunque non rientra nello stile della ballerina.

Dopo l'esibizione la Celentano ha fatto i complimenti alla ballerina, spiazzando tutti in studio. Tanto che la padrona di casa, Maria De Filippi, ironicamente le ha chiesto: "Celentano sta bene? Dobbiamo fare entrare il medico?”. Ma la maestra ha tirato dritto dicendo: "L’ho trovata molto ma molto carina. La trovo migliorata in generale”. A quel punto allora sia l'allieva che il suo maestro sono apparsi molto soddisfatti.

Todaro, poi, che ha sempre difeso Serena, fin dal primo giorno del talent, è intervenuto dicendo: "Non avevo dubbi su di lei. Ai casting mi hanno tartassato tutti. Siamo partiti che avevo regalato un banco ma avevo visto del potenziale”. Una frecciatina chiaramente indirizzata alla collega, visto che all’inizio dell’anno accademico la Celentano aveva accusato Raimondo di aver regalato il banco.

