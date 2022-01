GfVip, Nathaly Caldonazzo e la bottiglia nel sedere. "Senza parole", sconcezza oltre ogni limite

29 gennaio 2022 a

a

a

"Una bottiglia nel sedere". Nuovo livello di sconcezza al Grande Fratello Vip. Ed è ancora farina del sacco di Barù. Il comico nipote di Costantino Della Gherardesca, entrato da poche settimane nella casa di Cinecittà, sembra avere un obiettivo solo: scatenare lo scompiglio nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. a suon di battute oscene e rivelazioni da censura, vietate ai minori. L'ultima tira in ballo Nathaly Caldonazzo. Tra i due non corre buon sangue, con l'attrice che accusa il coinquilino di volgarità e Barù che non molla l'osso, stuzzicandola a ogni occasione possibile.

Alex Belli "ha lasciato l'Italia": la scelta estrema dopo essere stato umiliato da Signorini. Voci-choc





Barù ha accusato la Caldonazzo di avergli infilato una bottiglia nel sedere, testualmente. Ascoltata la confessione, Signorini si mostra spiazzato: "Sono senza parole". E poi ha voluto sentire la versione della Caldonazzo: "Ma no Alfonso, era solo per scherzo". Insomma, la "profanazione" c'è stata, ma solo per fare spettacolo e animare un po' la giornata. Su una cosa però Nathaly ci tiene a essere molto seria: "Barù dice cose brutte…Ci fa soffrire e ci offende…Dice cose sgradevoli e poi si giustifica con il fatto che fa battute…". In questo senso, forse, la bottiglia era solo "legittima difesa". In ogni caso, Barù fa una parziale marcia indietro: "Prendo le mie responsabilità se ho offeso e chiedo scusa…". Basterà a riportare il sereno nella casa del GfVip?

GfVip, Lulù Selassie disperata: "Quando parlano di loro tre...". Alfonso Signorini sabotato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.