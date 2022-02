Uomini e Donne, Federica a un passo dal collasso dietro le quinte: attimi di panico, filtrano strane voci

17 febbraio 2022 a

Il trono di Matteo Ranieri sta andando avanti tra mille difficoltà a Uomini e donne. Le sue corteggiatrici hanno deciso di lasciare lo studio nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5. Adesso, però, una delle due - Federica - ha scelto di ritornare, stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Peccato, però, che la giovane sia stata costretta a rimanere dietro le quinte. A quanto pare, avrebbe detto di sentirsi la febbre, al punto di avvertire addirittura dei brividi di freddo.

Federica si è sottoposta anche al tampone, che poi è risultato negativo. Alla fine ha deciso comunque di tornare a casa per sicurezza. In un secondo momento, però, la corteggiatrice ha inviato un messaggio a Matteo facendogli sapere che tiene molto a lui e che sente la sua mancanza. L'altro protagonista del dating show, Luca Salatino, è uscito con Lili, che sembra provare più interesse di quanto ne provi lui. Tra Lili e Soraya c’è stata anche una piccola lite per il tronista.

Qualche novità anche sul fronte over. La puntata infatti si è aperta con una discussione piuttosto accesa tra Gemma Galgani e Nadia Marsala. In un'intervista rilasciata al Magazine dedicato al programma, la dama torinese ha rivelato di non aver trovato tracce di solidarietà femminile in Nadia. La sua dichiarazione non è andata giù alla Marsala, che per questo si è detta molto dispiaciuta.

