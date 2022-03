Isola dei Famosi, Ilary Blasi e quella frase sibillina: "Le coppie scoppiano", indiscrezioni maliziose

15 marzo 2022 a

Dalla prossima settimana arriva in prima serata la nuova edizione dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. La conduttrice in una intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni ha raccontato anche della novità rappresentata dall’ingresso in gioco di alcune coppie. In questa edizione ad affiancare la Blasi, sarà Alvin. "Ci conosciamo da vent’anni, sono contenta che sia tornato. Sa quello che va a fare e conosce il posto, sono molto tranquilla”, ha detto la Blasi.

Ilary Blasi, ha svelato a Sorrisi chi è il personaggio dal quale si attende molto nell’Isola dei famosi in partenza dalla prossima settimana: “Sicuramente Ilona Staller, ha già partecipato a diversi reality all’estero e sono curiosa di vederla all’opera. Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato.. In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento", rivela.

"Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi. Dovranno dividersi tutto ma non è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati. I concorrenti si sono addestrati da soli", ha dichiarato la conduttrice de L'Isola, "so che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco e pescare. E c’è chi è andato in Sardegna per imparare dai pescatori a usare la lenza. Quest’anno l’edizione sarà focalizzata ancora di più sui rapporti tra i concorrenti: Ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno tra loro", conclude la Blasi.

