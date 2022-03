Uomini e Donne, Maria De Filippi sbrocca: "Questo è lei, ti piace?". Tina demolita, il gelo di Alessandro 

21 marzo 2022 a

Coas a Uomini e donne. Maria De Filippi è corsa in difesa di Ida Platano, dama del trono over, e ha perso la pazienza con Tina Cipollari. Tutto è nato dall'ennesima discussione tra Ida e il cavaliere Alessandro, tra i quali non sembra mai esserci stata serenità. Commentando il litigio in studio, l'opinionista ha criticato la Platano, accusandola di essere troppo pesante e sbrigativa nei rapporti con gli uomini. Diverso il parere di Gianni Sperti, che invece ha difeso Ida e il suo modo di vivere l’amore, cioè di pancia, di istinto.

Spazientita dai battibecchi, la conduttrice del dating show è intervenuta per dire la sua. La padrona di casa, in particolare, ha cercato di far ragionare Alessandro spiegandogli con parole diverse il punto di vista della dama. Ida, infatti, ha l'impressione che il cavaliere si allontani ogni volta che i due riescono a trovare un punto di incontro. Lui, allora, ha confermato e ha detto: "Io penso: ma posso andare bene per questa donna?”. Incalzato dalla De Filippi, poi, Alessandro ha confessato di provare dei sentimenti ma non di essere innamorato.

Tina ha preso di nuovo le parti del cavaliere, sostenendo che l'amore può anche arrivare in un secondo momento. "Se poi va male cosa le dici?", ha chiesto la conduttrice spazientita alla Cipollari. E poi, sempre rivolgendosi all'opinionista: "Lui le dice che non è innamorato. Allora siccome è onesto le dici di andare avanti? Come possono cambiare le cose? Lei deve cambiare carattere? Deve diventare leggera e spensierata? Non lo è. Lo hai saputo che non è leggera e spensierata? Questo è lei, ti piace? Non lo so”. La conduttrice, infine, si è detta convinta invece che Ida sia molto innamorata del cavaliere.

