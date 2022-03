L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi "via tutto". Beccata così durante la pubblicità

25 marzo 2022 a

Ilary Blasi sfoggia per la seconda puntata de L'Isola dei Famosi un look da togliere il fiato, anche a lei. Nicola Savino ha infatti raccontato cosa fa la conduttrice del programma di Canale 5 mentre è in pausa. La showgirl, come immortalato in una storia di Instagram dal suo opinionista, si siede a causa del dolore ai piedi. Tenere i tacchi alti tutta la sera non è semplice. E non è un caso che spesso e volentieri la Blasi si siede a terra anche quando la trasmissione è in onda.

"Tutto il tempo - spiega Savino nel filmato - quando c’è la pubblicità, Ilary si mette qui perché così si siede". La postazione occupata dalla Blasi è quella dello stesso opinionista, mentre la diretta interessata controbatte: "C’ho due caviglie che so’ due zampogne". Immediata la replica di Savino: "Ed è subito Sora Lella". Una battuta in riferimento al dialetto romano usato dalla presentatrice.

Per l'occasione la Blasi ha sfoggiato un abito effetto rete con strass lungo fino a metà polpaccio, girocollo e senza maniche. Sopra, un doppio petto viola. Tutto firmato Patrizia Pepe. Ai piedi, le altissime décolleté Le Silla, modello Ivy, sempre dello stesso colore del vestito.

