Le Iene, rutto in faccia per Alfonso Signorini. Mediaset, è un caso

Salvo Veneziano è diventato famoso per aver partecipato alla prima e storica edizione del Grande Fratello, ovvero quando più di 20 anni fa il reality lanciato da Mediaset era praticamente un esperimento sociale. Col passare degli anni Veneziano è rimasto nella memoria degli appassionati del GF, anche se qualche anno fa, in occasione del suo ritorno nell’edizione Vip assieme ad altri ex concorrenti storici, si è fatto squalificare per alcune frasi su Elisa De Panicis.

Da allora si trascina una polemica tra Salvo e Alfonso Signorini, conduttore di quell’edizione che lo ha rispedito a casa senza tanti complimenti. Adesso, però, Veneziano è riapparso su Italia1, in un servizio piuttosto particolare de Le Iene, intitolato “il rutto più forte del mondo”. L’inviato Alessandro Onnis ha organizzato questa poco invidiabile competizione, contattando alcuni volti noti della televisione. Molti si sono ovviamente tirati indietro, ma alcuni hanno invece messo i loro “rumori” al servizio della storica trasmissione di Italia1.



Tra questi appunto Salvo Veneziano, che non ha mai davvero digerito la squalifica dal Grande Fratello Vip: tra una risata e l’altra, non si è negato ai microfoni de Le Iene per una dichiarazione “rumorosa”. L’ex concorrente storico del reality di Canale 5 ha infatti dedicato il suo rutto a Signorini, chiamandolo “Alfonsino”. Sui social l’episodio non è passato inosservato e non sono mancate critiche rivolte all’indirizzo di Veneziano: “Ma che maleducato, ancora non accetta la squalifica”.

