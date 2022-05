Uomini e donne, Giulia Quattrociocche sconvolgente a 3 mesi dal parto: "Ci è piaciuto così tanto che..."

Francesco Fredella 04 maggio 2022 a

Un'altra bella notizia per Giulia Quattrociocche, che è di nuovo incinta. Solo tre mesi fa ha partorito. Adesso è in dolce attesa, la piccola Cloe ha meno di sei mesi. Una notizia che fa impazzire i fan di Uomini e donne. L'ex tronista, romana doc, classe 1992, rivela la notizia sui social. Il suo debutto in televisione avviene nel 2019, a fine settembre. Adesso lei e il suo compagno, Manuel Magazzino, stanno per allargare la famiglia. Dopo le Ig stories, con le quali annuncia la bella notizia, i fan sono al settimo cielo.

L’ex tronista svela di essere rimasta incinta nel periodo di febbraio – marzo scorso, appunto tre mesi dopo la nascita di Cloe (che chiama con affetto "Nana"). Non mancano le foto dell'ecografia, che diventano subito virali. “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!”, dice ancora sui social.

Nel 2021 i suoi fan avevano notato un pancino sospetto, adesso nessuna ipotesi: la notizia della seconda gravidanza arriva direttamente dalla sua voce. La coppia aveva annunciato il sesso del loro primo figlio sempre sui social. Ora fiato sospeso. Occorre capire quando nascerà il piccolo o la piccola. Non si conosce, infatti, il sesso: la Quattrociocche dovrebbe aver superato da poco il terzo mese di gravidanza. E nei prossimi giorni, sempre sui social, potrebbe tornare a dare informazioni importanti ai followers, che hanno sempre il fiato sospeso. La cicogna sta per arrivare, ancora una volta.

