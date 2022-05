Uomini e Donne, la lacerante confessione di Aneta su Diego Tavani: "La cosa più triste che possa esserci"

Francesco Fredella 05 maggio 2022 a

Dopo la pioggia di petali di rosa, Diego Tavani e la compagna sono di nuovo al centro della scene. E purtroppo non mancano critiche: alcuni attaccano il cavaliere romano che si è presentato nello studio di Uomini e Donne su Canale 5 un po' in modo confusionario. Poi il colpo di scena con il lieto fine per i due, protagonisti della parte senior della trasmissione di Maria De Filippi. La compagna di Diego, però, ha detto: “La verità la so, è la nostra quotidianità quando stavamo fuori. Dare delle definizioni è la cosa più triste che ci possa essere sia a un’emozione che a una persona, mi basta guadarlo negli occhi e non ho bisogno di definizioni”.

Una vera e propria difesa, senza mezzi termini. La dama ha, poi, raccontato di essere serena durante il rapporto. Mentre lui ha svelato un segreto: “Non è una donna da vivere alla leggera”. Il cavaliere è tornato anche a parlare della donna: “È estroversa, allegra, poi ha comportamento che è tutto l’opposto. Vedi che è donna, una persona, non da vivere in maniera leggera”.

L'uomo è stato ampiamente criticato da Armando ieri ed ha confidato che gli ultimi giorni sono stati abbastanza complessi a causa del compleanno di Aneta Buchtova. Questa donna, quindi, ha completamente stravolto la sua vita (ovviamente in senso positivo). Anche la dama non ha negato di aver trovato l'uomo giusto, che ha praticamente conquistato il suo cuore. Potrebbero esserci grandi novità nelle prossime ore. Cosa accadrà? Lo sapremo a breve, magari nelle prossime edizioni di Uomini e donne quando i due torneranno a far parlare il pubblico.

