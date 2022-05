Amici 20, vince Luigi. Sissi eliminata, è rivolta: il caos in tempo reale

Francesco Fredella 16 maggio 2022 a

Sissi è fuori da Amici: lacrime e disperazione per molti suoi fan. Ma l'uscita della giovane cantante dal programma di Maria De Filippi scatena un vero e proprio polverone in Rete. Ecco cosa accade. Il talent, che vince Luigi, inizia con l'attesa finalissima e saluta con l'esclusione due concorrenti: Albe e Sissi. Proprio quest'ultima viene descritta come una delle voci migliori dell'edizione 21-22 ed una stella nascente del panorama musicale italiano. Appena uscita dal programma, la Filippi si sbilancia nei confronti della ragazza. “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“, dice la conduttrice. Anche la stampa, presente in studio, giudica positivamente le sue doti canore indiscusse, “Facevo l’esempio di Mahmood che non è arrivato primo ad X Factor ma ha avuto una carriera straordinaria“, dice ancora la De Filippi che consola la ragazza appena uscita dal programma.

Subito dopo arrivano anche le parole di Lorella Cuccarini, che l'ha voluto nella scuola di Amici e quindi le ha dato una grande, unica, possibilità. “Non può non cantare. Questo è il suo futuro. Sei riuscita a rompere questo muro: è venuta fuori la tua anima, Sissi", dice la Cuccarini.

Ma in Rete scoppia una polemica sull'eliminazione con i social in rivolta. Francesca D’Angelo della giuria dei giornalisti scrive: “Ditemi dove bisogna incatenarsi per protestare perché davvero si meritava di arrivare prima". Twitter diventa rovente nei momenti della finalissima. “Raga, io pensavo che Sissi fosse la vincitrice“, scrive qualcuno. Insomma, una spaccatura netta di opinioni nel corso della finalissima, che ha vinto Luigi Strangis.

