Ciao Darwin, "Nemmeno una volta": il concorrente paralizzato accusa Paolo Bonolis

L'ex concorrente di Ciao Darwin, Gabriele Marchetti, vittima di un tragico incidente avvenuto nel 2019 nel programma di Paolo Bonolis, è tornato sulla vicenda intervistato dal Corriere della Sera. A causa di questo incidente, Gabriele è ora tetraplegico a causa della prova del 'genodrome', un gioco che prevede la corsa su dei rulli con sotto una piscina nella quale si finiva in caso di caduta.

Marchetti non è la prima volta che racconta quanto gli è accaduto, un anno fa infatti aveva spiegato di aver partecipato al gioco senza conoscerne i rischi dato che nessuno li aveva addestrati e messi in guardia su quello a cui andavano incontro. Oggi Marchetti non è autonomo, dipende da sua moglie Sabrina e dal figlio Simone per fare tutto. Nell'ultima intervista al Corriere, Gabriele ha raccontato: "Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto". Sono passati ormai tre anni dall'incidente ma l'uomo ha dichiarato che nemmeno una volta Paolo Bonolis si è fatto vivo per sapere come stava: "Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato".

Gabriele ha poi rivissuto il ricordo di quel tragico incidente: "Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte. Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente". È ora in corso un processo per far chiarezza su quanto accaduto: a giudizio ci sono quattro dirigenti accusati di lesioni gravissime, in quanto avrebbero reso la superficie dei rulli troppo scivolosa per rendere più difficile la prova e creare quindi più divertente lo show per i telespettatori a casa.

