Isola dei Famosi, "tutta colpa di Ilary Blasi": l'occhio gonfio e nero di Alvin

Una partita di basket fatale per Alvin. Almeno lo è stato per il suo occhio. L'inviato sull'Isola dei Famosi infatti si è ritrovato con un occhio nero dopo un momento di svago. Infatti quando le telecamere sono spente, Alvin si gode la sua vacanza lontano dia naufraghi e così si diverte anche a giocare a basket. Ma qualcosa deve essere andato nel verso storto e così si è ritrovato con un occhio gonfio. Alvin però, in modo ironico, ha incolpato sui social Ilary Blasi per questo infortunio.

Per comprendere la storia però bisogna tornare a qualche giorno fa. Alvin aveva pubblicato sui social alcuni scatti: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”.

Le foto lo ritraevano intento tra tuffi e salti in acqua, con accanto a lui una gigantografia della conduttrice romana. Ebbene, è arrivata la punizione del karma. A rivelarlo è stato proprio l’inviato: “Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero… poi dicono: coincidenze!” – ha scritto in un post che ripercorre quanto accaduto. Insomma adesso Alvin dovrà currasi l'occhio per presentarsi al meglio alla finalissima dell'Isola dei Famosi.

