Taylor Mega, la foto da brividi dalla movida milanese: vestita così, là sotto...

Taylor Mega è anche un'imprenditrice che, ora, con Giovanni Urso, ha investito e aperto un centro estetico nel cuore di Milano. Lui è un rampollo milanese, conosciuto come Gio Urso, che, all'età di 14 anni - ne ha 33 oggi - spostava ogni sabato pomeriggio più di mille ragazzini delle province più importanti, nel capoluogo lombardo.

Negli anni 2000 non esistevano ancora i social che oggi agevolano molto la nuove generazioni e Chiara Ferragni all’epoca era conosciuta come "diavoletta87" (non aveva la fama internazionale all'epoca), già firmava autografi nei sabati pomeriggi gestiti dal giovanissimo promoter, che non solo organizzava eventi per la Milano bene, ma invitava il figlio di Gerry Scotti e di Mike Bongiorno.

Oggi Taylor Mega ha scelto lui, che manda avanti le sue società immobiliari che ha aperto durante il periodo del Covid, per aprire il centro estetico Beauty Retreat by Taylor Mega in Corso Porta Vittoria a Milano. Modella, influencer e imprenditrice, è diventata famosa e personaggio pubblico muovendo i suoi primi passi proprio grazie ai social. Non è certamente da tutti collaborare con la bellissima Taylor Mega.

