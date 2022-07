Rita Dalla Chiesa, "trattativa in corso": Mediaset, le voci sul colpo da record

04 luglio 2022 a

La pausa estiva dei programmi televisivi è appena iniziata, certo. Ma già si guarda, eccome, al futuro prossimo. Mediaset e il Grande Fratello Vip ovviamente non fanno eccezione. E le indiscrezioni sulla prossima stagione del reality - che tornerà sempre su Canale 5 sotto la conduzione di Alfonso Signorini - viaggiano su Dagospia, nella rubrica a tutto gossip firmata da Giuseppe Candela.

E un'indiscrezione è piuttosto clamorosa. Già, perché si parla di niente meno che Rita Dalla Chiesa, personaggio amatissimo dal pubblico e che Signorini, con grande e lungo sforzo, potrebbe riuscire ad inserire nel cast del realiy, al debutto sulla rete ammiraglia del Biscione già lunedì 12 settembre. Sarebbe proprio quello della Dalla Chiesa il nome a sorpresa, il jolly da scoprire. "È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali", spiega Dagospia senza aggiungere altro.

E sempre Candela su Dagospia aggiunge altri dettagli sul cast, in questo caso su quelli che potrebbero prendere parte al Gf Vip in veste di inquilini. "Tra i concorrenti ci sarà lo speaker di Rtl e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Sarebbe in corso una trattativa, anche in questo caso non ancora conclusa, con l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto", conclude Dagospia. Insomma, non ci resta che aspettare.

