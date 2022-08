Luisella Costamagna, terremoto in Rai: "Pare che tra un mese...", la fuga di notizie

23 agosto 2022 a

Girano nomi pesanti sui prossimi concorrenti di Ballando con le stelle su Rai1. Le nuove indiscrezioni rilanciate da Giuseppe Candela nella sua rubrica "A lume di Candela" per Dagospia riferiscono di due scelte clamorose: il prossimo 8 ottobre, quando il sabato sera tornerà il talent vip danzante, sul palco potremmo vedere Luisella Costamagna e Giampiero Mughini. Due personalità certamente versatili, ma lontanissime dalla "frivolezza" che si respirerà a Ballando.

"​Milly Carlucci ne sa sempre una più del diavolo - sottolinea Candela per Dagospia -, lavora da mesi a un cast promettente". Quello della Costamagna è "un nome a sorpresa, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall'ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti". Per Mughini invece non si tratterà di una "vendetta professionale" ma di una nuova avventura. Accanto a loro nel cast ci dovrebbe essere anche il nuotatore Alex Di Giorgio, "dichiaratamente omossessuale. Proprio il futuro concorrente - spiega Candela - avrebbe chiesto di ballare con un altro uomo, anche in questo caso gay dichiarato".

E si preannuncia piccante anche la presenza, ventilata, di Enrico Montesano, che torna in Rai nella veste di ballerino come spifferato da TvBlog. Prevedibili le polemiche visto il recente passato "ribelle" del grande attore comico romano, in prima fila contro il Green pass. Nella giuria ci sarà Selvaggia Lucarelli, schieratissima a favore delle misure di restrizione contro il Covid intrapresa dal governo. Scintille in arrivo.