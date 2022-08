Silvia Toffanin? Lei e Maria De Filippi... una bomba dai vertici Mediaset

31 agosto 2022 a

Ci pensa TvBlog a parlare delle prime anticipazioni de La Talpa di Maria De Filippi, che andrá in onda senza vip e con Filippo Bisciglia probabile inviato. Un bel retroscena firmato TvBlog. Ma andiamo per gradi: il format torna su Canale 5 e non ci saranno personaggi famosi. Bisciglia, dopo 14 anni alla guida di Temptation island, potrebbe essere il nuovo inviato. Ma cambia tutto rispetto alle edizioni del passato perché non ci sarebbero vip, solo nip arruolati.

Si tratta, tra l’altro, di un’indiscrezione trapelata anche dalla pagina Instagram Pipol Tv. Altro rebus: chi condurrà il programma? Non ci sarà Simona Ventura, impegnata con la Perego nel programma “Citofonare Rai2” e quindi la partita sarebbe tutta da giocare su altri fronti.

Secondo TvBlog “resterebbe in piedi la soluzione Silvia Toffanin, che da una parte andrebbe a consolidare il feeling con la De Filippi, dall’altra permetterebbe alla conduttrice di sperimentarsi in uno spazio extra rispetto alla comfort zone di Verissimo”. Ma tutto resta in fase di definizione, non si escludono colpi dell’ultim’ora. Una conduttrice esterna a Mediaset? Chissà.