Giuseppe Cruciani, "ma lo sapete?". Suicidio Rai, gode Montesano: "Un sacco di quattrini"

"Il motto Memento Audere Semper non è fascista, è un motto coniato da Gabriele D'Annunzio durante la prima guerra mondiale". Giuseppe Cruciani, a La Zanzara su Radio 24, prende pubblicamente le difese di Enrico Montesano, espulso dal talent vip Ballando con le stelle su Rai 1 dopo aver sfoggiato durante le prove una maglietta nera con il motto Memento audere semper (ricorda di osare sempre) e lo stemma della X Flottiglia Mas.

Apologia di fascismo, secondo viale Mazzini. Una querelle che, secondo Cruciani, potrebbe finire con una grossa sorpresa in tribunale: il 77enne grande attore comico romano, già contestato nei mesi passati per le sue controverse esternazioni su Covid, dittatura sanitaria e vaccini, "stava facendo una prova, non era in trasmissione! - protesta con veemenza Cruciani - Liberate Montesano, riammettetelo! Montesano faccia causa alla Rai, si faccia dare un sacco di quattrini".

Stessa opinione espressa da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura: "Penso che la Rai dovrà risarcire Montesano, non si può espellere un concorrente di un programma televisivo perché indossa una maglia con una marca di un motoscafo con su scritta una massima di D’Annunzio del 1918 che quindi ha una radice prefascista, mi sembra inverosimile", spiega Sgarbi all'agenzia Adnkronos.

Su Twitter la maggioranza dei commentatori si dice d'accordo con la decisione della Rai di far fuori Montesano, ma c'è anche ci sottolinea come il pasticcio mediatico sia stato innescato solo dal post di Selvaggia Lucarelli (giurata di Ballando), molto duro con il concorrente. Proprio questo dettaglio potrebbe giocare a favore di Montesano in una eventuale battaglia legale con la tv di Stato. Secondo il suo staff, infatti, la maglietta incriminata "è stata vista dai rappresentanti Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione". Perché, dunque, sono scattate gogna e cacciata?