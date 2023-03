Maria De Filippi sconvolta da Gemma Galgani: "Leccarmi le ascelle?"

28 marzo 2023 a

Un incontro focoso quello avvenuto tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio, protagonisti del trono over di Uomini e donne. Secondo la dama torinese, però, l'appuntamento sarebbe andato malissimo. Lei sarebbe finita a dormire sul divano a causa di qualche battuta di Silvio giudicata volgare. Il cavaliere, invece, ha dato una versione dei fatti diversa e a Maria De Filippi ha raccontato: "La cena è andata benissimo, poi nel momento in cui abbiamo ripreso il taxi, siamo andati a casa. A casa ci siamo rilassati, no? Io ho tolto le scarpe, ho chiesto se potevo togliere la maglia, perché avevo su il dolcevita. A casa mia ci sono 25 gradi, fa sempre caldo, giro sempre nudo. Comunque ho tenuto i pantaloni, ci siamo messi con i piedi sul tavolino. Lei altrettanto, ha tolto le scarpe, eravamo rilassati, stavamo chiacchierando".

Il momento forse più critico sarebbe arrivato qualche minuto dopo. "Io ero a torso nudo e niente, lei si è avvicinata, si è appoggiata sul mio petto - ha raccontato ancora il cavaliere -. E io: ‘Si, ho fatto la ceretta’. ‘Anche alle ascelle’ - le ho detto – ‘Se mai volessi…’. È stata una battuta, non è che ho detto di leccarmi le ascelle. Ho fatto una battuta, ma non è successo niente“. Il sospetto era nato dal momento che in una precedente esterna lui aveva davvero espresso il desiderio di leccarle a lei.

Gemma ha detto di non poter ripetere molte battute dell’uomo poiché non consone per il pomeriggio di Canale 5. Insinuazione non accettata da Silvio, pronto a ribadire di avere “investito tempo e denaro” con lei. Alla fine, quindi, l'uomo ha comunicato alla padrona di casa di voler andare via dal programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, gli hanno suggerito di restare e conoscere altre due dame. Le cose comunque non sarebbero andate bene. Nella registrazione di Uomini e Donne di domenica 26 marzo, che andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Silvio avrebbe lasciato il programma.