Oriana Marzoli aggredita fuorionda: "Rassegnati str***a". Mediaset, interviene la sicurezza

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti tra mille polemiche e molto disappunto per lo stile tenuto durante i mesi di messa in onda. Il reality è stato vinto dalla modella triestina Nikita Pelizon e, nemmeno dopo la proclamazione, il cattivo gusto ha deciso di andare in soffitta. Nello studio, infatti, erano presenti tra il pubblico le diverse “fandom” dei personaggi della casa: i ‘Donnalisi‘, fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, gli ‘Oriele‘, ammiratori di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, gli ‘Incorvassi‘, tifosi di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e i ‘Nikiters‘ per la vincitrice Nikita Pelizon.

Secondo quanto riporta The Pipol, nei momenti post-vittoria, fuori dalla messa in onda, diverse ragazze, tifose di Nikita e di Antonella Fiordelisi, hanno cominciato ad insultare Oriana Marzoli, la “reina” del GfVip, finalista insieme alla Pelizon e, dunque, sconfitta. “Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, str***a!”, avrebbero gridato. E ancora: “Oriana, buon rosicamento!”, “Fallita, fai schifo!”.

C’è un video, pubblicato su Twitter, in cui si vedono le ragazze urlanti e fermate, per fortuna, dagli agenti di sicurezza dello studio televisivo. La 31enne venezuelana, dal canto suo, ha mantenuto un comportamento ammirevole, rispondendo solo con il suo magnifico sorriso davanti a una maleducazione conclamata.

Non solo la Marzoli, anche la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi, è stata assalita da alcune “Donnalisi” all’uscita dagli studi, mentre era insieme al fratello e alla nuova fidanzata Micol. Un quadro triste e grottesco, che va oltre l’intrattenimento televisivo e che rappresenta quel “volgare” che ai vertici di Mediaset non è andato giù e che dovrà rappresentare il primo e significativo cambiamento in vista della prossima edizione, prevista per l’autunno 2023.