Cristina Scuccia, pare che la super vip spagnola... Una voce piccantissima

L'ex suor Cristina Scuccia fa parecchio parlare. Dopo aver abbandonato i voti, la ragazza è volata in Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi. Ma neanche il tempo di una seconda puntata, che già si susseguono voci sul suo conto. Da giorni infatti non si fa che parlare di un fidanzato segreto della naufraga. Eppure, stando però agli ultimi pettegolezzi, la 34enne non sarebbe innamorata di un uomo bensì di una donna e potrebbe presto fare coming out nel reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Finito qua? Niente affatto, visto che Ivan Rota, sulle colonne di Dagospia, avanza un altro sospetto. "E a proposito dell’ex suor Cristina - si legge sul sito - anche in Spagna ha fan devoti e famosi. Tra questi Antonia San Juan, l’attrice che interpreta il trans Agrado nel film Tutto su mia Madre di Pedro Almódovar. Strane connessioni".

Lo stesso pettegolezzo parlava di una relazione, quella dell'ex concorrente di The Voice, nata quando si è trasferita a Madrid, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica. Intanto la concorrente ha promesso di stupire il pubblico. Anche, perché no, superando le sue stesse paure come quella del buio.