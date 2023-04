Luxuria brutalizza la Caldonazzo: "Fattene una ragione. Un'ex suora..."

25 aprile 2023 a

All'Isola dei famosi, dopo sole due settimane, non mancano certo le scintille. E la conferma è arrivata nell'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5.

In particolare, tensione tra una naufraga, Nathaly Caldonazzo, e un'opinionista, Vladimir Luxuria. Il punto è che la Caldonazzo è stata al centro della puntata a causa di due litigi che la hanno vista protagonista in settimana: uno con Alessandro Cecchi Paone, l'altro con Cristina Scuccia. E su quest'ultima, Nathaly ha tagliato corto: "Non è perché sei stata suora e quindi la tua storia è più interessante".

Parole che hanno scatenato la reazione di Luxuria, la quale ha più volte criticato la Caldonazzo, fino a che la naufraga ha reagito stizzita. Respinta con perdite, però. Ancor più stizzita Luxuria, che la ha zittita con queste parole: "Fattene una ragione, sono l'opinionista. Poi, guarda che non ci sono persone che hanno storie più interessanti degli altri sull'Isola". E ancora, Vladimir Luxuria ha aggiunto: "Se pensi che Cristina abbia una storia più interessante solo perché è un ex suora questo denota gelosia". La Caldonazzo, da par suo, ha risposto con velenosa ironia: "Brava Vladimir, applausi. Ti amo". E lo scontro è appena iniziato...