Pechino Express, mistero Federica Pellegrini: cosa non torna sulla finale

10 maggio 2023 a

a

a

Tutto pronto per la finale di Pechino Express, che andrà in onda domani, giovedì 11 maggio, su Sky Uno. In tanti non fanno che chiedersi chi vincerà il programma. Ma non solo: un'altra domanda riguarda anche la campionessa Federica Pellegrini, che si è fatta male a una caviglia durante la semifinale. Dunque ora ci si chiede se riuscirà a partecipare alla finale.

"Un animale braccato. Prima della gara...": Federica Pellegrini, quelle frasi pazzesche

A giocarsi la vittoria finale sono tre coppie: Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Gli Italo Americani”; Carolina Stramare e Barbara Prezia, “Le Mediterranee”; e Federica Pellegrini e Matteo Giunta, “I Novelli Sposi”. Il loro viaggio è partito dall'India ed è arrivato fino alla Cambogia. Tra i favoriti della trasmissione ci sono proprio i Novelli Sposi: la Pellegrini e suo marito hanno mostrato fin da subito di essere molto complici ma anche e soprattutto di voler vincere a tutti i costi.

"Ellamad***a". Federica Pellegrini si mette in costume, il decolleté esplode | Guarda

Un dubbio, però, resta sull'ex nuotatrice. Per i Novelli Sposi, infatti, la possibilità di partire per l’ultima tappa dipende esclusivamente dalle decisioni dello staff medico: Federica nel corso della seminale si è infortunata a una caviglia ed è arrivata al traguardo zoppicando in modo piuttosto evidente. Per sapere cosa succederà non resta che attendere l'appuntamento di domani sera.