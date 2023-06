Morte Berlusconi, stop per Ilary Blasi: perché salta l'Isola dei Famosi

12 giugno 2023 a

Salta la semifinale dell'Isola dei famosi, in programma questa sera su Canale 5. Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset ha subito delle variazioni dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Tra i programmi sospesi anche quello condotto da Ilary Blasi. E ora la nona puntata della trasmissione slitterà a data da destinarsi. Al posto del reality, andrà in onda uno speciale sul Cav.

Quale sarà dunque la programmazione di oggi su Canale 5? Per tutto il giorno, come reso noto dall'azienda di Cologno Monzese, verranno trasmessi degli speciali dedicati al leader di Forza Italia. Alle 10.40 è andato in onda lo "Speciale Tg5" che proseguirà fino alle 18.25. Poi riprenderà dalle 20 fino alle 24.00. Si tratta di uno speciale che ripercorre la vita e la carriera di Berlusconi. Lo stesso sarà trasmesso anche su Rete 4 e TgCom24 senza interruzioni pubblicitarie.

Tornando alla semifinale dell’Isola dei Famosi, è probabile che sarà recuperata a breve. Anche perché la finale è prevista per il 19 giugno. Non sono molti, dunque, i giorni disponibili per trasmettere la semifinale del reality. In ogni caso, non appena sarà definito il palinsesto dei prossimi giorni, verrà deciso il dà farsi anche sulla semifinale dell'Isola.