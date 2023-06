Cristina Scuccia? Dopo la fine dell'Isola... una strana foto: pesanti sospetti

21 giugno 2023 a

La foto dei finalisti dell'Isola dei Famosi diventa un caso. Non è infatti passata inosservata l'assenza di Cristina Scuccia. Anche se il vincitore del programma di Canale 5 è stato Marco Mazzoli, i suoi compagni di avventura si sono ritrovati in albergo per festeggiare. Eppure nel primo scatto post reality si è notata l'assenza dell'ex suora. "Belli ma dove sta Cristina?...magari al posto della moglie di Mazzolino?", ha commentato un utente, mentre un'altra gli faceva eco: "Già, Cristina dov'è?".

Il sospetto dei fan del reality è che ci sia qualche dissapore tra gli ex naufraghi. "Ma se è la foto dei finalisti perché c'è la moglie di Mazzoli e non Cristina?", "Ma l'ex suora ve la siete scordata o non vi stava simpatica?", proseguono le domande alimentando l'ennesimo giallo sul conto della Scuccia.

Ecco però che risposta arriva in fretta e dai video che gli ex naufraghi hanno condiviso nelle storie dei loro profili Instagram. Qui, proprio durante il party, si vede Cristina felice e sorridente insieme ai compagni di avventura. Non solo, perché la 34enne appare anche in alcune foto insieme a Mazzoli e a Pamela Camassa. Il mistero comunque non è ancora stato risolto del tutto.